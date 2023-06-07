Общество

Пивной бизнес в Пскове проверяют на наличие смертельно опасного сидра

Пивной бизнес в Пскове сегодня, 7 июня, проверяют на наличие смертельно опасного сидра. Вместе с представителями регионального управления Роспотребнадзора и УМВД России по Псковской области в рейде принимает участие корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На вопрос о том, почему такой рейд организуют во время действия моратория на проверку бизнеса, представитель Роспотребнадзора пояснила, что это не контрольное мероприятие, а выездное обследование, которое организовало УМВД России по Псковской области.

Рейд начался с «контрольной закупки» - в одной из наливаек в центре Пскова участник рейда приобрел бутылку разливного сидра. Продавец, по всей видимости, осведомленная о массовых отравлениях, предупредила, что сидр «не тот», и заверила покупателя в безопасности напитка.

Далее вся группа, включая представителей полиции, Роспотребнадзора и журналистов, вернулась в наливайку, приобретенный сидр вернули продавцу, а следом потребовали предоставить документы, подтверждающие качество реализуемого товара.

Рейд планируют проводить на протяжении нескольких дней. В первую очередь проверка коснется известных в Пскове наливаек.

Ранее о том, что торговые точки в Пскове и Великих Луках проверят после массового отравления сидром в России, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

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О первых смертях стало известно в понедельник, 5 июня. В Ульяновской и Самарской, а затем и Нижегородской областях были зафиксированы случаи отравления палёным яблочным напитком со смертельными исходами. Предварительно, вместо этанола в его производстве был использован метанол.

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Позже в Национальной Ассоциации производителей традиционного сидра уточнили, что напиток «Мистер Сидр», который, предположительно, стал причиной массовых отравлений, по сути не является сидром.