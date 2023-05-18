В России и мире

Массовое отравление шаурмой произошло в России

В Иркутской области возбудили уголовное дело после отравления 11 человек шаурмой. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Всего в медучреждения с жалобами на ухудшение самочувствия обратились 35 человек. Они сообщили, что ели шаурму в Братске.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что в Братске 10 человек, среди которых 5 детей, были доставлены в больницы после посещения местного кафе, пишет FlashNord.

На месте уже работают следователи, специалисты Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии. Взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Работников уже отправили на бактериологическое исследование.

Напомним, ранее в России случилось массовое отравление некачественным сидром. По данным Минздрава России, количество отравившихся суррогатным сидром превысило 100 человек, среди них беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Более 30 пострадавших умерли.