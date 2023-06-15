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Магнитная буря средней силы регистрируется на Земле

Магнитная буря средней силы регистрируется на Земле уже несколько часов. Событие носит планетарный характер и на настоящий момент достигло уровня 6.3 по шкале Kp при максимальном значении 9.0. С точки зрения классификации геомагнитных бурь, событие пока имеет балл 2 по 5-балльной шкале. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причины бури на настоящий момент не понятны, но, так как на Солнце в последние дни не происходило не только крупных, но даже средних вспышек, причиной точно не являются события на Солнце.

«Судя по всему, Земля попала в поток более быстрого солнечного ветра и проходит сейчас через него. Так как воздействие солнечного ветра имеет периодический характер и повторяется с шагом около 25-30 дней (потоки быстрого ветра за это время совершают полный оборот и возвращаются к Земле), то с некоторой вероятностью речь идет о том же потоке, который ранее вызвал рекордные магнитные бури 24 марта и 23 апреля», – отметили специалисты.

Они также уточнили, что во время следующего прохождения, 21-22 мая, поток создал короткую магнитную бурю второго уровня, продолжавшуюся всего лишь 4 часа. По этой причине ожидалось, что поток и вызвавшая его корональная дыра на Солнце деградируют и на новом витке полностью исчерпают «ударную» силу. Судя по всему, этого не произошло.

Сама ситуация, когда потоки солнечного ветра сохраняют базовую структуру на протяжении 3 и более месяцев, не вполне характерна, но периодически наблюдается. В данном случае это, возможно, связано с общей стабилизацией ситуации на Солнце в последние пару месяцев, что должно сопровождаться и стабилизацией структуры солнечного ветра.

Возможности ещё большего усиления бури пока прогнозируются как маловероятные, так как даже событие такой силы стало определенной неожиданностью. Пока ожидается, что поле Земли полностью стабилизируется до конца текущих суток.