Московские рентгенологи начали ставить диагнозы при помощи нейросети

Нейросеть в московских клиниках стали использовать для постановки диагноза пациентам. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на данный момент в столице функционируют 12 российских медицинских сервисов, применяющих эту технологию.
Например, нейросетью пользуются врачи-рентгенологи, а также система поддержки врачебных решений, которая облегчает постановку диагноза врачам общей практики и терапевтам, уточняет RuNews24.
В результате в сфере здравоохранения Москвы задействовано 70% всех зарегистрированных в России медицинских сервисов, а с помощью искусственного интеллекта поставлено более 10 млн диагнозов.