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Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.

«Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Так, заключить <...> контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена», - говорится в заключении конституционного комитета.

Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны, пишет РИА Новости.

Кроме того, закон предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с Вооруженными силами во время мобилизации и военного времени.

Основанием увольнения с военной службы для таких россиян будет окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.

Законом в том числе предусматривается, что для мужчин, заключивших контракт о прохождении службы в ВС, предельный возраст пребывания на ней будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное звание.