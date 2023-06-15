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ФСБ сообщила о задержании преступников, пытавшихся вывезти из РФ радиоактивное вещество

Пять человек задержаны за попытку приобрести килограмм радиоактивного изотопа «цезий-137» и вывезти его из России, «для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 23 июня.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины»,- сообщили в ЦОС.

Как отметили в спецслужбе, члены группы, действуя в интересах иностранного заказчика, пытались в обход законодательных запретов и ограничений купить 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов США «с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», пишет «Интерфакс».

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело по статье 220 (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и статье 30, статье 226.1 (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ) УК России, сообщили в ФСБ.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», - заявили в ЦОС.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и не привели других подробностей спецоперации.