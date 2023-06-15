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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, жителей Ростова-на-Дону призвали не покидать дома

Антитеррористические мероприятия проводятся в Москве, введен дополнительный контроль на дорогах. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - заявил мэр Москвы.

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Напомним, ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и «необходимые меры принимаются».

Тем временем власти Ростовской области призвали жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать дома, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале в субботу.

«Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», - говорится в сообщении главы региона.

Как передает ТАСС, в пресс-службе правительства Ростовской области журналистам сообщили, что глава региона находится в Ростове-на-Дону.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. По его словам, правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей области.

По сообщению РИА Новости, жителям Воронежской области следует воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения, заявил губернатор Александр Гусев.

«Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить, — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле», — написал воронежский губернатор в своем Telegram-канале.