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В России и мире

Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились

24.06.2023 22:00|Псков

Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о «минировании», подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

В субботу в Эрмитаж поступило сообщение о «минировании» здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии началась проверка экспозиционных залов и служебных помещений.

«Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений, подозрительных предметов не обнаружено», - отметили в пресс-службе музея.

Источник: Псковская Лента Новостей
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