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Генерал МВД катался на квадроцикле и разбился в Ленобласти

Бывший глава Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант Александр Травников попал в дорожно-транспортное происшествие в Ленинградской области.

Фото: institut-mvd.ru

По данным Telegram-канала Baza, бывший глава Санкт-Петербургского университета МВД России (он был отстранен от должности в ноябре 2022 года), генерал-лейтенант Александр Травников попал в ДТП в деревне Липовая Гора в ночь на 25 июня. Он катался на квадроцикле и, не справившись с управлением, упал с него.

В итоге с травмой живота и разрывом почки генерала-лейтенанта доставили в больницу.