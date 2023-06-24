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Фреску с изображением древнейшей в мире пиццы обнаружили в Помпеях

В археологическом комплексе Помпеи в Италии обнаружили древнеримскую фреску с изображением блюда, которое могло быть прообразом современной пиццы. Как пишет Independent, специалисты предполагают, что картина была написана около 2000 лет назад.

Фото: Pompeii Archaelogical Park

«То, что было изображено на стене древнего помпейского дома, могло быть далеким предком современного блюда», — говорится в заявлении экспертов археологического парка. Они также отмечают, что руины древнего города находятся неподалеку от Неаполя, который считается родиной пиццы, пишет РБК.

На фреске изображена лепешка фокачча круглой формы, подаваемая с различными фруктами. Эксперты также предполагают, что хлеб приправлен травяным сыром под названием «моретум», служившим популярной закуской в Древнем Риме. Кроме того, на картине видны вино, гранат, финик и странный фрукт, похожий на ананас.

Parco Archeologico di Pompei pre

Специалисты пока не могут определить его происхождение, так как европейцам ананас стал известен только с 1493 года, когда Христофор Колумб впервые увидел его в Гваделупе. При этом в древней «пицце» отсутствуют два классических ингредиента: помидоры и моцарелла. Этому есть объяснение: помидоры были завезены в Европу из Америки только в XVI веке, поэтому древние римляне не знали таких овощей. Что касается моцареллы, то этот сыр впервые упоминается в кулинарной книге 1570 года.

Как уточняет «Газета.ру», ученые предположили, что натюрморт был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства «ксения», поэтому на подносе изображены подарки, которые предлагались гостям в рамках традиции, восходящей к эллинистическому периоду.

Директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель отметил, что фреска, по-видимому, отражает контраст между «экономной и простой едой» и «роскошью серебряных подносов и изысканностью художественных и литературных представлений».

«Как мы можем не вспомнить в этой связи пиццу, которая также родилась как «бедное» блюдо южной Италии, а теперь завоевала весь мир и подается в звездных ресторанах», — сказал он.

Древнеримский город Помпеи погиб в 79 году н.э. в результате катастрофического извержения вулкана Везувий. Многие жители погибли, когда на них обрушился пирокластический поток — смесь горячих вулканических газов, пепла и обломков горных пород. За последние 250 лет на археологических раскопках примерно в 20 км к югу от Неаполя было найдено более 1300 жертв извержения.