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Два беспилотника сбили в Новой Москве

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один сбили в Калужской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области», - приводит сообщение ТАСС. Уточняется, что беспилотники самолетного типа. Данных о пострадавших нет.

В экстренных службах добавили, что сведений о разрушениях нет. Сейчас в районе падения обломков беспилотников на территории поселка Валуево работают оперативные службы. «Также проверяется информация о падении одного беспилотного летательного аппарата в районе подмосковной Кубинки», - добавили в экстренных службах.

Помимо этого, сегодня беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. Он приземлился на территории одного из военных объектов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейчас проводится осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково по техническим причинам ввел ограничения на прием и выпуск самолетов с 5:10.