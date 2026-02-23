Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели наркобарона

В результате масштабных беспорядков в Мексике, вспыхнувших после сообщений о смерти лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под прозвищем Эль Менчо, погибли не менее 14 человек.

Фото: REUTERS / Luis Cortes

«Власти штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато сообщили о гибели в воскресенье по меньшей мере 14 человек», — говорится в материале.

Отмечается, что среди погибших семеро сотрудников Национальной гвардии страны. Кроме того, власти ряда штатов отменили занятия в школах, а правительства иностранных государств призвали находящихся в Мексике граждан оставаться дома. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, призвала сохранять спокойствие.

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау 22 февраля назвал ликвидацию Сервантеса, известного как Эль Менчо, великим достижением для всего мира. Он также поздравил мексиканские силы правопорядка.

Эль Менчо был ликвидирован 22 февраля в муниципалитете Тальпа-де-Альенде в штате Халиско. Уточнялось, что ликвидацию провели подразделения вооруженных сил Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 23 февраля сообщила, что американская разведка оказала помощь в ликвидации главы наркокартеля.

Позже в Мексике начались беспорядки. Преступные группировки стали блокировать дороги и поджигать машины, пытаясь помешать операции правоохранительных органов. В штате Халиско вооруженные люди ворвались в аэропорт Пуэрто-Вальярта, пишут «Известия».

Отмечалось, что не менее 240 российских туристов находятся в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта. Очевидец назвал обстановку страшной и критической.