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Медведь загрыз девушку у танкодрома в Магадане

Медведь убил девушку в районе танкодрома в Магадане. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Колымы».

Информация о нападении медведя на девушку поступила в местную полицию 15 июля в 15:00. «Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», - говорится в сообщении.

Медведя ликвидировали. Следователи осматривают место происшествия.

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Напомним, в Псковской области грибники неоднократно натыкались на следы медведя в лесу.