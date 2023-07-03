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В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ

Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», пишет РИА Новости.

«Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров», - сообщили в НТИ.

Дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга.

По словам разработчиков, дрон обладает уникальными техническими характеристиками для беспилотника, обнаруживающего пожары: студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.