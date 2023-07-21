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Внебрачный сын Жириновского подал в суд иск о признании отцовства из-за наследства

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства с целью реализации своих наследственных прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», - сказали в суде.

Иск был зарегистрирован 2 августа, накануне его передали судье Юлии Голяниной. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, в апреле 2021 года Эдельштейн подрался в одном из столичных аэропортов. В феврале 2023 года был задержан сотрудниками полиции за драку в ресторане в центре Москвы.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.