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Реконструктор из Петербурга убил брата и сообщил об этом в социальных сетях

Петербургский реконструктор убил брата и рассказал об этом в социальных сетях. По словам мужчины, это была самооборона, а раньше он уже жаловался участковому.

Житель Санкт-Петербурга отправился в СИЗО по делу об убийстве своего сводного брата. Решение принял Калининский районный суд, пишет FlashNord.

По словам 44-летнего реконструктора, это была самооборона. Мужчина рассказал, что не раз жаловался на 42-летнего сводного брата, который угрожал ему и бил.

По данным следствия, убийство произошло на проспекте Луначарского в ночь на 31 июля. Петербуржец ударил сводного брата 18 раз неким острым предметом. От полученных травм он скончался.