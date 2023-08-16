В России и мире

Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Васильев

На 99-м году жизни скончался создатель КамАЗа Лев Васильев. Об этом сообщается в Telegram-канале полпредства Татарстана в Москве.

Фото: Telegram-канал полпредства Татарстана в Москве

«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны. Домой, в Москву, вернулся Героем Социалистического Труда, с орденом Ленина и Золотой звездой "Серп и молот"», - говорится в сообщении.

Лев Васильев был генеральным директором и завода «Москвич» - участвовал в создании первых его автомобилей. Возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.