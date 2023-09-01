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Российский подросток погиб, вдохнув газ из баллончика

Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, трагедия произошла 1 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в субботу.

По информации ведомства, 1 сентября во время дневной прогулки 15-летний мальчик почувствовал себя плохо и упал на землю. Находящиеся с ним друзья вызвали «скорую», но прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Отмечается, что, предварительно, гибель школьника наступила «от вдыхания паров газовой смеси», в кармане его одежды был обнаружен баллончик для заправки газовых устройств.

«Прокуратура... проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, предположительно, в результате вдыхания паров газа», – приводит сообщение РИА Новости.

Мальчик воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе, на учете в органах системы профилактики не состоял. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.