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В Калининграде добыли рекордные 92 тонны янтаря

В августе на Калининградском комбинате было добыто более 92 тонн янтаря. Данный показатель превысил рекорд 2011 года. Кроме того, ранее добыча осуществлялась в две смены, а сейчас янтарь добывают в одну восьмичасовую смену, сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.

Привычный объем добычи с апреля по ноябрь на предприятии составляет до 75 тонн высушенного и прошедшего первичную сортировку янтаря, пишет FlashNord.

Новый рекорд был возможен благодаря оптимизации производства, отметили в компании. Кроме того, в августе объем добычи возрос на 30%.