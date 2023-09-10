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Группу из 16 лжеремонтников задержали в Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 16 лжеремонтников, которые навязывали пенсионерам ремонт по завышенным ценам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Банда работала в Санкт-Петербурге и Казани. Представляясь работниками муниципальных пожарных служб, мошенники заставляли пенсионеров заключать с ними договора на некие ремонтные работы, пишет RuNews24.

Главой ОПГ был 33-летний житель Казани. Через трех сообщников он же организовал работу филиала в северной столице. Всего в группировке было 16 человек. Всем подозреваемым вменяется нарушение положений части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В порядке статьи 91 УПК РФ преступники задержаны в качестве подозреваемых, уточнили в ведомстве.

От действий мошенников в Санкт-Петербурге пострадали 18 пенсионеров. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове мошенники предлагают жильцам услуги по замене домофона.