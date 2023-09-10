В России и мире

В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей

Финляндия с полуночи 16 сентября вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами, об этом ранее сообщило финское правительство.

«В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00.00 (время совпадает с московским)», - приводит сообщение РИА Новости.

Как уточнили в таможне Финляндии, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее территорию через шесть месяцев. Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10.

Также таможня Финляндии заявила о контроле ввоза автомобилей не только на границе с Россией, но и на границе с Норвегией, поскольку та не входит в ЕС.

На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили россиян с регистрационными номерами России. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

При этом в ЕК заявили, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.