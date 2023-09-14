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МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства 14 сентября.

«Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили (с номерами РФ - ред.) необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?» - цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением находящихся под санкциями товаров. Он также отметил, что у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.

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Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

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Латвия и Литва также запретили въезд автомобилей с российскими номерами.

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Напомним, Псковская область имеет государственную границу на западе — с Латвией (214 км) и Эстонией (270 км), на юго-западе и юге — с Белоруссией (305 км).