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Пожар возник после хлопка газа в жилом доме в Тобольске

Пожар из-за взрыва газа произошел в жилом доме в Тобольске, есть пострадавший

Пожар возник на последнем этаже многоквартирного жилого дома в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пишет газета «Известия».

Очевидцы публикуют кадры в социальных сетях, на которых видно, как крыша дома охвачена огнем. Жильцы при этом сообщают, что слышали хлопок во втором подъезде.

«1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пяти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тобольск ул. С.Ремезова д.3 А.», — уточнили в МЧС.

На месте находятся экстренные службы, жильцов дома эвакуировали. Предварительно, есть пострадавший.

Причины происшествия уточняются.