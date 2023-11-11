В России и мире

Заболеваемость корью в России увеличилась за последний год в сотни раз

В России за девять месяцев 2023 года выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее, следует из данных Роспотребнадзора.

Эксперты объясняют стремительный рост последствиями пандемии, дефицитом вакцин от кори в России, растущими антипрививочными настроениями, а также традициями некоторых этнических и религиозных групп. В Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация под контролем, а последние четыре месяца и вовсе имеет место «устойчивая тенденция к снижению заболеваемости», пишет «Коммерсантъ».

С января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), следует из данных Роспотребнадзора, первым обратил внимание «Медвестник». Большинство заболевших (4989 человек) — дети до 14 лет. Согласно данным статистики, нынешняя динамика заболеваемости и количество зараженных — рекорд минимум с 2015 года, когда было выявлено 862 заболевших. Показатели заболеваемости этого года вдвое выше предыдущего рекорда за последние несколько лет (в 2019 году за январь—сентябрь было зафиксировано около 4 тыс. случаев).

Увеличивается заболеваемость и другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, коклюш «вырос» за девять месяцев на 1096%, до 20 тыс. случаев, из них 17,4 тыс. случаев — дети до 14 лет. Заболеваемость ветряной оспой увеличилась на 18%, до 580 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре заявили, что в 2023 году наблюдается «очередной циклический подъем, традиционный для кори».

В ряде регионов РФ рост заболеваемости отмечается преимущественно среди непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, уточнили в пресс-службе ведомства. Так, групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди «цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок». В Курской области, в частности, в июне был обнаружен очаг кори в местной общине евангельских христиан-баптистов. В Свердловской области среди заболевших 91,2% не были привиты против кори.