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В одном из регионов мужчина облил знакомых бензином и поджёг

Житель Калужской области облил знакомых бензином и поджёг весной этого года.

Фото: СУ СК России по Калужской области

Вечером 1 апреля этого года во дворе одного из домов по улице Калужской в городе Белоусово 40-летний мужчина покушался на жизнь двоих знакомых, пишет «Калуга - Поиск».

Пьяный злоумышленник взял бутылку, в которой находился бензин, и облил двух своих знакомых. Потом он поднес зажигалку - потерпевшие загорелись, однако свидетели произошедшего помогли потушить людей. Потерпевшие получили ожоги.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело. Расследование завершили. Дело рассмотрит суд.