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Расселенный дом рухнул в центре Петербурга

Следственны органы проводят проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУ СК РФ.

Фото здесь и далее: прокуратура города Санкт-Петербурга / Telegram

«Следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обрушения ночью 20 декабря 2023 года дома 73 по улице Гороховой. В настоящее время дом является нежилым, расселенным. По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет», - говорится в сообщении.

Председателю Следственного комитета РФ будет представлен доклад об обстоятельствах обрушения дома, пишет РИА Новости.

В среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУ МЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет.

Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб.

Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать в гостиницу лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов размещены в гостиницах.