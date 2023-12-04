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В Китае пройдет масштабный фестиваль-ярмарка «Сделано в России» в канун китайского нового года

В провинции Ляонин в Китае в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года пройдет первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В городах Шэньяне и Даляне китайские потребители смогут оценить более 1000 российских товаров, а также принять участие в насыщенной спортивно-культурной программе. Фестиваль-ярмарка будет организован Российским экспортным центром, государственным институтом поддержки российских экспортеров, при поддержке правительства России и Народного правительства провинции Ляонин.

«На ярмарке можно будет попробовать продукты, которые очень любят в России. Это и сладости, и свежие морепродукты, и разнообразные напитки, и молочная и другая продукция, которая, мы уверены, не только займет достойное место на праздничном новогоднем столе, но и покорит сердца китайских потребителей. Важное достоинство российской продукции — её органическое происхождение и высокое качество», — поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны к покупке китайскими пользователям, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под страновым брендом «Сделано в России». Например, новогодний стол отлично украсят праздничные наборы российского шоколада, любимого детьми по всему миру, соки из натуральных фруктов, а также российское мороженое из свежих сливок.

В рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными «российских экспортеров» и «китайских импортеров». В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.

Предусмотрена также культурная программа. Так, в городах Шэньяне и Даляне пройдут гала-концерты с участием Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и китайских музыкантов.