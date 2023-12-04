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Актера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заключили под стражу по делу об убийстве

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля актера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова по делу об убийстве, сообщили в пресс-службе суда.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, обвиняемого в убийстве, совершенном 2011 году», - заявили в пресс-службе.

Базанов отправился в СИЗО как минимум до 20 февраля, пишет РИА Новости.

По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем).

Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы.

В нашумевшем сериале «Слово пацана. кровь на асфальте» Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.