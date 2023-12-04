В России и мире

Больше половины отходов сортируют в России

Россия по обращению с отходами существенно опережает план, заложенный в нацпроекте «Экология»: по итогам 2023 года в стране сортируется уже больше половины мусора - 52,7%, утилизируются почти 13%, заявила в интервью вице-премьер Виктория Абрамченко.

«52,7% отходов обрабатываются, это существенно выше, чем было заложено в плане, и 12,7% - утилизируются, и это тоже существенно выше плана», - ответила она на вопрос об итогах года в сфере обращения с отходами в России.

При этом она отметила, что лидером «зеленого рейтинга» - рейтинга регионов по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - в 2023 году остались Москва и Московская область, далее следуют Тульская и Нижегородская области, а также Ставропольский край и Удмуртия. «Из тех, кто пока буксует - республика Хакассия и Еврейская автономная область», - цитируют Викторию Абрамченко РИА Новости.