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О проявлении синдрома праздничного сердца рассказали в Минздраве

Нарушение сердечного ритма из-за употребления алкоголя называют синдромом праздничного сердца. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Нарушение сердечного ритма из-за употребления алкоголя нередко называют синдромом праздничного сердца. Чаще всего оно возникает на следующий день после застолья, поскольку продукты распада этилового спирта, в частности, ацетальдегид, нарушают распространение электрического импульса по сердцу и способствуют развитию аритмии», — цитируют специалиста «Известия».

При этом человека с ишемической болезнью сердца или ее осложнением в виде сердечной недостаточности алкоголь может привести к драматическим осложнениям вплоть до желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и остановки сердца.

Бойцов подчеркнул, что жирная пища в сочетании с алкоголем является фактором риска развития острого холецистита и панкреатита. Переедание также представляет собой опасность, особенно для людей, имеющих артериальную гипертонию, сердечную недостаточность или нарушения сердечного ритма. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется сильно нарушать привычный распорядок дня в новогодние праздники, так как это может привести к осложнениям.