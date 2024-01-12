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На загоревшемся складе Wildberries пропал человек

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге пропал 20-летний мужчина.

Мать не может дозвониться до сына, работавшего на загоревшемся складе. Женщина объяснила, что его телефон не выключен, но на ее звонки он не отвечает, сообщает телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

В результате пожара на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Петербургом никто не пострадал, заявил начальник управления информационного обеспечения деятельности петербургского управления МЧС Игорь Улубиков, сообщает пресс-служба ведомства. «На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — сказал он.

Он добавил, что тушение пожара осложнялось угрозой распространения огня со склада на парковку грузовых автомобилей и электроподстанцию.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на складе удалось локализовать на 70 тысячах квадратных метрах. По данным службы, пострадавших в результате происшествия нет.

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О крупном возгорании стало известно утром 13 января. Пожар начался на складе, находящемся по адресу Московское шоссе, 153, примерно в 8 утра. В этот момент на складе находилось около тысячи человек. В компании подтвердили факт ЧП и пообещали вернуть деньги продавцам и покупателям, пишет «Лента.ру».