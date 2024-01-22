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В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге, сообщает группа.

«Серега сегодня (22 января - ред.) ушел от нас во второй половине дня», - приводит сообщение группы на странице группы в социальной сети «ВКонтакте» РИА Новости.

Markscheider Kunst - музыкальная группа, образованная в 1992 году в Санкт-Петербурге. Вначале группа отдавала предпочтение стилю рокабилли, затем в творчестве стали появляться элементы блюза, а позже - латино, ямайские и этнические мотивы.

Последний концерт артист дал в Петербурге 21 января, а шоу 19 января было приурочено ко дню рождения певца - группа традиционно отмечала концертами дни рождения своего фронтмена.

21 января Ефременко вышел на сцену с проектом Tres Muchachos & compaňeros. При этом еще два выступления планировались в этом месяце в Москве.

23 января ему бы исполнилось 52 года.

Напомним, 4 декабря 2015 года группа Markscheider Kunst выступала в Пскове на 15-летии Псковской Ленты Новостей.