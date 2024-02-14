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Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже), который должен вступить в силу 1 сентября. Данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью).

Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Ее оператор — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс». Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут, пишет «Коммерсантъ».

Проект нового приказа расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета (Passenger Name Records, PNR): номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания. Данные будут храниться семь лет.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект, направленном в Минтранс, указали, что часть дополнительных данных о пассажирах, в частности логин и пароль учетной записи, являются «сведениями конфиденциального характера, в связи с чем не подлежат раскрытию без согласия субъекта таких данных».

В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, а также отметили, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.