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Новую карту военных округов РФ опубликовало Минобороны

Новая карта военно-административного деления России, в которую вошли воссозданные Московский и Ленинградский военные округа, опубликована на сайте Минобороны РФ.

Карта: Минобороны РФ

На главной странице сайта появилась обновленная карта России, в которой показаны границы Московского и Ленинградского военных округов. Из нее следует, что регионы, которые ранее входили в состав Северного флота, отнесены к Ленинградскому военному округу.

Исходя из опубликованной карты, в состав Южного военного округа включены территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет «Интерфакс».

«Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 5 марта.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», - сказал Шойгу.

Он заявил, что «созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооружённых сил - Ленинградский и Московский военные округа».

Московский и Ленинградский военные округа воссозданы указом президента РФ. Документ был опубликован 26 февраля.

«Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа», - говорилось в указе.

«Московский военный округ - в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы», - отмечается в указе.

Согласно указу президента РФ, к Ленинградскому военному округу отнесены несколько регионов, которые ранее по военно-административному делению входили в состав Северного флота РФ.

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У Северного флота с 1 января 2021 года был статус военного округа. В указе президента РФ есть пункт, который признает утратившим силу указ о наделении Северного флота статусом военного округа.

Также в указе президента РФ от 26 февраля перечислены регионы, которые по военно-административному делению относятся к Южному, Центральному и Восточному военным округам. Согласно документу, в частности, к Южному военному округу отнесены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонской области.

Как сообщалось, в 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

В январе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что глава ведомства Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах. Было заявлено, что создаются два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточных группировки войск на территориях новых субъектов РФ.

В январе 2023 года министр обороны РФ заявил, что в рамках преобразований в Вооруженных силах РФ предстоит «сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте».

Главком ВМФ России Николай Евменов в январе этого года сообщил, что в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду.