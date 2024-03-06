Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Метражи» инвестиции в недвижимость
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
поездки со скидкой с картой «Мир»
Крутые яйца Миссия «Пингвин»
2024 вызовы и угрозы
новый дом «ТЭЦ на Великой»
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
 
 
 
ещё В России и мире 06.03.2024 10:120 Новую карту военных округов РФ опубликовало Минобороны 06.03.2024 10:120 Новую карту военных округов РФ опубликовало Минобороны 06.03.2024 09:500 В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России 05.03.2024 17:531 Замгоссекретаря США Виктория Нуланд намерена уйти в отставку 05.03.2024 16:350 В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж 05.03.2024 13:201 Два новых военных округа в России созданы из-за угрозы со стороны НАТО - Шойгу
 
 
 
Самое популярное 05.03.2024 09:341 Девушка выжила при падении с девятого этажа в Пскове 03.03.2024 11:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 28.02.2024 13:113 Жители Псковской области четыре месяца смогут ездить на общественном транспорте со скидкой 29.02.2024 11:031 Интерактив: Берегите голову, крепость осыпается 28.02.2024 11:340 Работника завода в Пскове нашли мёртвым в комнате отдыха
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Новую карту военных округов РФ опубликовало Минобороны

06.03.2024 10:12|ПсковКомментариев: 0

Новая карта военно-административного деления России, в которую вошли воссозданные Московский и Ленинградский военные округа, опубликована на сайте Минобороны РФ. 

Карта: Минобороны РФ

На главной странице сайта появилась обновленная карта России, в которой показаны границы Московского и Ленинградского военных округов. Из нее следует, что регионы, которые ранее входили в состав Северного флота, отнесены к Ленинградскому военному округу.

Исходя из опубликованной карты, в состав Южного военного округа включены территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет «Интерфакс».

«Указом президента от 26 февраля установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 5 марта. 

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», - сказал Шойгу.

Он заявил, что «созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооружённых сил - Ленинградский и Московский военные округа».

Московский и Ленинградский военные округа воссозданы указом президента РФ. Документ был опубликован 26 февраля.

«Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа», - говорилось в указе.

«Московский военный округ - в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы», - отмечается в указе.

Согласно указу президента РФ, к Ленинградскому военному округу отнесены несколько регионов, которые ранее по военно-административному делению входили в состав Северного флота РФ.

У Северного флота с 1 января 2021 года был статус военного округа. В указе президента РФ есть пункт, который признает утратившим силу указ о наделении Северного флота статусом военного округа.

Также в указе президента РФ от 26 февраля перечислены регионы, которые по военно-административному делению относятся к Южному, Центральному и Восточному военным округам. Согласно документу, в частности, к Южному военному округу отнесены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонской области.

Как сообщалось, в 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

В январе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что глава ведомства Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах. Было заявлено, что создаются два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточных группировки войск на территориях новых субъектов РФ.

В январе 2023 года министр обороны РФ заявил, что в рамках преобразований в Вооруженных силах РФ предстоит «сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте».

Главком ВМФ России Николай Евменов в январе этого года сообщил, что в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду.

Теги: #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Осталось две недели до выборов президента. Как вы планируете проголосовать: дистанционно или на избирательном участке?
В опросе приняло участие 95 человек
06.03.2024, 11:330 Форум наблюдателей начал работу в Пскове 06.03.2024, 11:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о лучшем в мире научном центре. ВИДЕО 06.03.2024, 11:240 Модельный избирательный участок продемонстрировали наблюдателям и политическим партиям в Пскове 06.03.2024, 11:151 Факт или легенда: правда ли, что китайцы заживо распилили под Псковом 200 белогвардейцев
06.03.2024, 11:130 Новый ФАП открылся в гдовской деревне Партизанская 06.03.2024, 11:070 Водитель с 35-летним стажем из Псковской области выиграл в лотерею более 17 млн рублей 06.03.2024, 11:040 Движение грузовиков по региональной дороге в Дновском районе закрыли до 3 апреля 06.03.2024, 11:020 Участок для голосования вблизи приграничных территорий представили в Пскове 
06.03.2024, 10:500 Дети, я делаю вам здоровую маму! 06.03.2024, 10:480 33-й выпуск проекта «Истфакт»: Тот самый Плюшкин 06.03.2024, 10:410 Пушкиногорцы делятся снимками разлившейся реки Сороть 06.03.2024, 10:390 Фонд конкурса молодежных проектов «Есть идея» в Пскове увеличили до 1,2 млн рублей
06.03.2024, 10:320 Два жилых дома горели в Псковской области из-за проблем с печами 06.03.2024, 10:250 «Беседка»: Лариса Семашко о перспективах развития туризма в Псковской области 06.03.2024, 10:130 «Весна пришла»: подснежники зацвели на Запсковье 06.03.2024, 10:120 Новую карту военных округов РФ опубликовало Минобороны
06.03.2024, 10:070 Станислав Стармолотов о новом дорожном сезоне и нацпроекте 06.03.2024, 09:500 В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России 06.03.2024, 09:410 В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала 06.03.2024, 09:300 Более 10 упаковок сыра украл мужчина из магазина в Пскове
06.03.2024, 09:150 Вдвое увеличить штрафы за авиадебоширство предложили в России 06.03.2024, 09:000 «Руспродсоюз» сообщил о подорожании шоколадных конфет 06.03.2024, 08:450 Mercedes врезался в припаркованный грузовик на улице Труда в Пскове 06.03.2024, 08:283 Женщины в Псковской области стали искать работу чаще мужчин
06.03.2024, 08:110 О росте количества пожаров из-за неисправных обогревателей рассказали в МЧС 06.03.2024, 07:550 Россиян предупредили о популярной схеме обмана с «новым налогом» 06.03.2024, 07:360 На Русскую равнину возвращаются январские морозы 06.03.2024, 07:190 Систему оповещения населения проверят в Псковской области 6 марта
06.03.2024, 07:000 Банки и микрофинансовые организации начали включать прогноз банкротства в оценку риска заемщика 05.03.2024, 22:000 Продолжается розыск великолучанина в синих кедах 05.03.2024, 21:400 Интерактивную программу «Женщина, пекущая блины...» организуют в Пскове 05.03.2024, 21:271 Река Сороть подтопила часть дороги в Пушкиногорском районе
05.03.2024, 21:200 Длительность рабочего дня в России поставила новый рекорд 05.03.2024, 21:050 Собаки смогли выбраться с острова на реке Великой в Пскове 05.03.2024, 21:001 Выйти на работу 8 марта россияне готовы за дополнительную плату — опрос 05.03.2024, 20:592 Семейные ценности обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
05.03.2024, 20:401 Юрист призвала контролировать речь для избежания межнациональной розни 05.03.2024, 20:261 Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами 05.03.2024, 20:200 Выдача льготной ипотеки на новостройки в России возобновила рост в феврале 05.03.2024, 20:000 Псковская аккордеонистка приняла участие в международном фестивале в Сочи
05.03.2024, 19:400 Выставка «Связь поколений» открылась в музее-заповеднике «Изборск» 05.03.2024, 19:202 Встречу «Работа за час» в Пскове посвятят профессии официанта 05.03.2024, 19:160 Развитие ТОСов обсудили в региональном избирательном штабе в Пскове 05.03.2024, 19:000 Тонну бескостной говядины не пропустили в РФ через границу в Псковской области
05.03.2024, 18:450 В России пресекли нелегальную продажу в Сети препаратов для абортов 05.03.2024, 18:360 Студентка псковского колледжа искусств стала победительницей международного конкурса  05.03.2024, 18:273 26% псковичей назвали женитьбу самым безрассудным поступком ради женщины — опрос 05.03.2024, 18:150 Анализатор для определения гликированного гемоглобина поступил в Себежскую больницу
05.03.2024, 18:030 Движение по временному мосту через реку Черная открыли в Плюсском районе 05.03.2024, 18:000 Кому придется работать 9 марта, ответили в Псковском облсовпрофе 05.03.2024, 17:531 Замгоссекретаря США Виктория Нуланд намерена уйти в отставку 05.03.2024, 17:460 Капремонт школ и запуск программы обновления детских садов обсудил Александр Козловский с активистами в Острове
05.03.2024, 17:400 Футболисты псковского колледжа могут выйти в полуфинал новгородских соревнований 05.03.2024, 17:350 Какой будет погода 8 марта в Псковской области, рассказала синоптик 05.03.2024, 17:340 Пскович взял четыре награды соревнований «Московские звёзды ушу» 05.03.2024, 17:330 О своих дебютах в спектакле «Влюбленные» рассказали артисты Псковского театра драмы
05.03.2024, 17:301 «Гонки по вертикали»: послание Путина, интрига выборов и голосование на границе. ВИДЕО 05.03.2024, 17:290 «Псковнефтепродукт» попал в санкционный список США 05.03.2024, 17:280 Фестиваль организуют в псковской музыкальной школе №2 05.03.2024, 17:260 Станислав Стармолотов о содержании дорог Псковской области зимой и ранней весной
05.03.2024, 17:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 марта 05.03.2024, 17:040 Дорожники на трассе Р-23 перенесли гнездо аистов со старого дерева на новую опору 05.03.2024, 16:510 «Любви будет много»: артистка Псковского драмтеатра о новом спектакле 05.03.2024, 16:491 Дети и пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» 6 марта
05.03.2024, 16:421 «Гонки по вертикали»: послание Путина, интрига выборов и голосование на границе 05.03.2024, 16:350 В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж 05.03.2024, 16:210 Обработка парков Пскова от клещей начнется с 11 апреля 05.03.2024, 16:070 Псковские предпринимательницы рассказывают о своих успехах на выставке «Россия»
05.03.2024, 16:050 Три собаки могли прийти на остров на реке Великой из-за бобра, сообщают очевидцы 05.03.2024, 16:020 «Кузница»: Весна для псковских дорог. ВИДЕО 05.03.2024, 15:490 Жителя Локнянского округа задержали за угон Audi 05.03.2024, 15:394 ООО «Фавор» продолжит оспаривать требование снести рынок на Четырех углах
05.03.2024, 15:331 Александр Козловский оценил новые возможности детской районной библиотеки в Палкино 05.03.2024, 15:290 «Беседка»: Премьера «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра. ВИДЕО 05.03.2024, 15:252 Станислав Стармолотов о строительстве Северного обхода: Работа ведётся достаточно активно 05.03.2024, 15:070 Поквартирный обход избирателей подходит к концу в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru