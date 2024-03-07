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Расчлененное тело нашли в спортивной сумке в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения расчлененного тела в спортивной сумке. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ 8 марта.

«По данному факту Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

На данный момент правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, пишут «Известия». Устанавливается личность погибшего и предполагаемые преступники.