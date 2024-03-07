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Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии сообщило, что в воскресенье в очереди на избирательный участок в посольство РФ у 29 россиян оказались истекшими виды на жительство, четырех из них депортируют в ближайшие дни.

«Вчера, 17 марта, сотрудники госпогранслужбы и госполиции провели иммиграционный контроль граждан РФ, прибывших на выборы. В ходе проверки документов установлено, что у 29 человек истек срок действия постоянного вида на жительство», - говорится в сообщении на сайте УДГМ.

Отмечается, что по завершении процедур, инициированных погранслужбой, четыре гражданина России в ближайшие дни получат «приказы о добровольном выезде» и должны будут покинуть Латвию в течение 30 дней. Из остальных 25 россиян у одного ВНЖ был аннулирован в январе, и он должен покинуть Латвию до 1 апреля, семь человек получили разрешение на пребывание в ЕС, еще 17 его ожидают.