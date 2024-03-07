В России и мире

Сотни россиян могут депортировать из Латвии

Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще находятся в стране, их депортируют, заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.

«На данный момент 800 человек не оформили право на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, ни на временный вид на жительство… Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если находятся – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», - сказала Пуке.

По ее словам, не сдавшие экзамен по латышскому языку граждане России могли подать на временный ВНЖ сроком на два года, после чего их знание латышского будет снова проверено с угрозой депортации, пишет РИА Новости.

Смотрите также Российского ветерана Бориса Каткова депортируют из Латвии, заявил Дмитрий Шахов

Напомним, в январе из Латвии депортировали главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта, 82-летнего Бориса Каткова.

Смотрите также Михаил Ведерников о выдворении российского пенсионера из Латвии: Это очередное проявление русофобии и слабоумия

Пенсионера встретили на границе в Псковской области, затем он отправился в Калининград.