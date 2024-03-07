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Жительница Краснодара установила рекорд, родив сына и дочь с разницей в 34 года

Жительница Краснодара установила рекорд России, родив сына и дочь с максимальной на сегодняшний день разницей в возрасте — более 34 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов России.

Светлана Халимова родилась в 1971 году, сама она впервые стала мамой 11 ноября 1988 года, когда на свет появился ее первенец, которому на сегодняшний день 36 лет. Позже, 3 апреля 2023 года, женщина родила второго ребенка - дочь Ясмин, которой еще нет и года. Таким образом, между датами рождения ее детей прошло 34 года, 4 месяца и 23 дня, пишет RuNews24.

Матери на момент рождения дочери исполнился 51 год.