Псковская область скорбит в соцсетях вместе со всей страной

Жители Псковской области скорбят вместе со всей страной о погибших в чудовищном теракте в Подмосковье. На Октябрьской площади у памятника княгине Ольге появился стихийный мемориал в память о погибших в «Крокусе». К памятнику все выходные горожане несли цветы, лампады и детские игрушки.
Многие жители региона не остались равнодушными к произошедшему и также выражают соболезнования на страницах своих социальных сетей. «Вконтакте» проходит массовая акция «Журавли» в память о жертвах теракта.
Еще в пятницу губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своих страницах в соцсетях опубликовал пост, где выразил искренние соболезнования всем пострадавшим и их родным.
Тогда же в пятницу глава города Борис Елкин на своих страницах в социальных сетях опубликовал информацию о том, что принято решение об отмене всех культурно-массовых мероприятий 23 и 24 марта.
На выходных он посетил стихийный мемориал и возложил цветы, а затем поменял фотографию на своих страницах на стаю белых журавлей на черном фоне.
Глава Островского района Дмитрий Быстров на своих страницах также выразил соболезнования и сообщил, что «в знак скорби на территории Островского района отменяются все массовые и развлекательные мероприятия».
Глава Псковского района Наталья Федорова в День национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» принесла соболезнования и отметила, что многие шли в храмы, ставили свечи и молились за невинно убиенных.
Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков на своей странице «Вконтакте» рассказал, что в пятницу, «как и многие жители нашей страны, бесконечно обновлял новости и не верил, что такое могло произойти».
Сердечные соболезнования в пятницу выразил родным погибших заместитель председателя Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) *.
Соболезнования в соцсетях выразил и лидер фракции «Новые люди» в областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он опубликовал картинку с датой теракта на черном фоне, подписав, что произошла страшная трагедия.
В воскресенье на своей странице «Вконтакте» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко опубликовал скорбную открытку, коротко подписав ее: «День траура».
Директор государственной телерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на своей странице выложила несколько сюжетов о том, где можно сдать кровь для пострадавших, про то, как псковичи несут цветы к стихийному мемориалу, также она призвала «помолиться о здравии пострадавших, и об упокоении душ невинно убиенных в Крокус Сити Холле».
Жители Псковской области, как и вся Россия, скорбят, сочувствуют пострадавшим и переживают. Конечно, это находит отражение на их страницах в социальных сетях. Понятно, что произошедшее стало шоком для всех. Еще несколько лет назад мы могли бы увидеть в постах граждан и политиков дискуссию о том, как такое могло произойти, рассуждения на тему безопасности, мысли об организации охраны культурно-массовых мероприятий и оценку работы правоохранительных органов. Сегодня мы наблюдаем только стаи белых журавлей, всеобщую скорбь, ужас и попытки хоть как-то вместе пережить горе. Кажется, все понимают, что за такие обсуждения могут быть последствия куда серьезнее, чем общественное порицание.
Ксения Журавкова
* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.