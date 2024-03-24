Общество

Псковская область скорбит в соцсетях вместе со всей страной

Жители Псковской области скорбят вместе со всей страной о погибших в чудовищном теракте в Подмосковье. На Октябрьской площади у памятника княгине Ольге появился стихийный мемориал в память о погибших в «Крокусе». К памятнику все выходные горожане несли цветы, лампады и детские игрушки.

Многие жители региона не остались равнодушными к произошедшему и также выражают соболезнования на страницах своих социальных сетей. «Вконтакте» проходит массовая акция «Журавли» в память о жертвах теракта.

Еще в пятницу губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своих страницах в соцсетях опубликовал пост, где выразил искренние соболезнования всем пострадавшим и их родным.

«Чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Вся страна следит и молится, чтобы спаслось как можно больше людей. Уверен, что все, кто причастен к этому злодеянию, будут наказаны», - написал Михаил Ведерников.

Тогда же в пятницу глава города Борис Елкин на своих страницах в социальных сетях опубликовал информацию о том, что принято решение об отмене всех культурно-массовых мероприятий 23 и 24 марта.

На выходных он посетил стихийный мемориал и возложил цветы, а затем поменял фотографию на своих страницах на стаю белых журавлей на черном фоне.

Глава Островского района Дмитрий Быстров на своих страницах также выразил соболезнования и сообщил, что «в знак скорби на территории Островского района отменяются все массовые и развлекательные мероприятия».

Глава Псковского района Наталья Федорова в День национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» принесла соболезнования и отметила, что многие шли в храмы, ставили свечи и молились за невинно убиенных.

«В этой нашей общей трагедии, когда прошло первое потрясение от произошедшего, но реальность и число жертв становятся все более шокирующими, давайте поддержим друг друга: добрым словом, человеческим вниманием, сопереживанием», - призвала она в соцсетях.

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков на своей странице «Вконтакте» рассказал, что в пятницу, «как и многие жители нашей страны, бесконечно обновлял новости и не верил, что такое могло произойти».

«Это чудовищное преступление против мирных граждан. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Я уверен, что утроившие этот кровавый теракт обязательно получат по заслугам», - написал он на своей странице.

Сердечные соболезнования в пятницу выразил родным погибших заместитель председателя Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) *.

«Атака на Москву. Много жертв. Много пострадавших. Шок. Мои сердечные соболезнования родным погибших, спасения выжившим, сил спасателям и врачам. Скорейшего и полного мира всем», - написал политик в своем телеграм-канале.

Соболезнования в соцсетях выразил и лидер фракции «Новые люди» в областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он опубликовал картинку с датой теракта на черном фоне, подписав, что произошла страшная трагедия.

В воскресенье на своей странице «Вконтакте» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко опубликовал скорбную открытку, коротко подписав ее: «День траура».

Директор государственной телерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на своей странице выложила несколько сюжетов о том, где можно сдать кровь для пострадавших, про то, как псковичи несут цветы к стихийному мемориалу, также она призвала «помолиться о здравии пострадавших, и об упокоении душ невинно убиенных в Крокус Сити Холле».

Жители Псковской области, как и вся Россия, скорбят, сочувствуют пострадавшим и переживают. Конечно, это находит отражение на их страницах в социальных сетях. Понятно, что произошедшее стало шоком для всех. Еще несколько лет назад мы могли бы увидеть в постах граждан и политиков дискуссию о том, как такое могло произойти, рассуждения на тему безопасности, мысли об организации охраны культурно-массовых мероприятий и оценку работы правоохранительных органов. Сегодня мы наблюдаем только стаи белых журавлей, всеобщую скорбь, ужас и попытки хоть как-то вместе пережить горе. Кажется, все понимают, что за такие обсуждения могут быть последствия куда серьезнее, чем общественное порицание.

Ксения Журавкова

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.