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Раскрыта суть новых ограничений по ремонту квартир с 1 апреля

Понятие перепланировки квартир с 1 апреля будет расширено, а порядок его согласования изменится, рассказала заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

По ее словам, перепланировкой теперь считается не просто изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров, в том числе, создание новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.

Меняется и порядок согласования перепланировки. Собственник должен подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. Если новации одобрят, после завершения ремонта следует вернуться в орган, выдавший разрешение: он направит приемную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия, пишет РИА Новости.

Затем тот же орган самостоятельно отправит все документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении.

«Это основное отличие. Ведь ранее собственник обеспечивал сбор и передачу всех документов», - заключила Сусана Киракосян.