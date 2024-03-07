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Следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Следствие установило личности 134 погибших после теракта в «Крокус Сити Холле», ведется работа с потерпевшими, сообщил СК России в своем Telegram-канале.

«Председатель СК (Александр Бастрыкин — ред.) провел оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске <...> На данный момент удалось установить личности 134 погибших», — говорится в заявлении.

Следователи и криминалисты работают круглосуточно, они берут показания у потерпевших об обстоятельствах произошедшего, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.