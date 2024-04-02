В России и мире

На семь градусов выше нормы: аномально жаркое лето в России приведет к природным катаклизмам

Рост температуры всегда приводит к нарастанию катаклизмов и аномалий в природе. Об этом заявил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

По данным синоптиков, в июне температура ожидается на семь градусов выше нормы. Например, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде прогнозируется до +35 градусов. Специалисты отмечают, что грядущее лето в РФ может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причина «рекордных температур» во всем мире — влияние теплового явления Эль-Ниньо, то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана, пишет Ura.ru.

«Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растет количество лесных пожаров из-за засухи», — объяснил Алексей Карнаухов.

По словам специалиста по природным катастрофам, лето в центре России (это и Москва, и Нижний Новгород, и Воронеж) может также сопровождаться регулярными дождями.

Ведущий научный сотрудник при этом подчеркнул, что с каждым годом лето, как в России, так и в мире в целом, будет становиться только жарче. «Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего. Но на самом деле изменение средней температуры не очень большое. За последние 100 лет температура на нашей планете увеличилась всего на два градуса», — подытожил специалист.