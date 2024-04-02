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Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям

Готовность к чрезвычайным ситуациям надо наращивать постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

«Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации» - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что особенно это касается тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.