В России и мире

Власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией

Эстонский департамент полиции и погранохраны и МВД страны предлагают с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом, сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на заявления ведомств.

Автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на границе России с Эстонией в Ленинградской области с 1 февраля закрылся на реконструкцию. Сообщалось, что пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться, пишет РИА Новости.

«На целесообразность этого решения указывают несколько факторов. Во-первых, количество людей, пересекающих границу ночью, значительно сократилось. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время, когда... Эстония не рекомендует посещать РФ, департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно», - приводит портал слова главы пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

Эстонские власти предлагают закрывать КПП с 23.00 до 7.00. Изменения пока предлагаются на неопределенный срок.

По данным эстонских властей, после закрытия КПП в Ленинградской области на реконструкцию снизилось количество пересечений границы: если в январе через нарвский погранпункт границу пересекли в обоих направлениях свыше 170 000 раз, то в феврале - примерно 108 000.