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Врач рассказала, кому нельзя делать татуаж

21.04.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

Наносить татуировки на тело можно далеко не всем, предупредила врач-дерматолог Светлана Жабоева. Она назвала заболевания, при которых это противопоказано. 

Татуировка и татуаж могут причинять вред здоровью, уверена доктор медицинских наук, профессор, дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева. В частности, изображение на коже может помешать диагностике меланомы, отметила она.

«Категорически противопоказано делать татуировки людям, у которых в анамнезе есть онкологические заболевания кожи, плоскоклеточный или базальноклеточный рак, меланома. Если в анамнезе у родственников есть меланома, тоже нужно воздержаться от татуировки, потому что она будет мешать в последующем профилактической диагностике. Под татуировкой можно пропустить рак, который теоретически может возникать у людей, чьи родственники болели», – пояснила Светлана Жабоева.

Красители, которые применяются при нанесении рисунка на тело, могут вызывать аллергические реакции, продолжила дерматолог. Поэтому людям, у которых кожа реагирует на любые раздражители, нужно с осторожностью относиться к этой процедуре, считает она.

«Татуировки надо с большой осторожностью делать людям, у которых гиперчувствительная кожа, склонная к аллергии, потому что на красители может быть аллергическая реакция. Кроме того, есть риск аллергии не только на краситель, но и на анестезию, которая применяется перед процедурой. Это касается не только татуировок, но и татуажа», – уточнила Светлана Жабоева.

Инфекционные заболевания кожи тоже являются противопоказанием для татуировок и татуажа, пишет радио Sputnik, со ссылкой на врача.

«Если у человека есть какие-то бородавки, бактериальные или вирусные высыпания, то никаких инъекций на коже не производится. Если у человека есть в анамнезе герпес и склонность к образованию воспаления, то нужно перед и после тату или татуажа пропить противовирусные препараты. Обострение герпетической инфекции на лице, например, в области губ, может, кстати, изменить форму татуажа. То есть линия будет не четкая, а размытая из-за присоединившегося воспаления», – сказала Светлана Жабоева.

Очень важно делать татуировки или татуаж в стерильных условиях одноразовыми иглами, потому что иначе есть риск заражения ВИЧ или гепатитом, предостерегла врач. Можно также попросить мастера показать сертификат на красители, порекомендовала она.

Теги: #врач
Источник: Псковская Лента Новостей
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