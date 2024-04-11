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Три человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в центре Петербурга

Пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга 10 мая около 13:00. Три человека погибли, шестеро госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое в тяжелом состоянии.

Фото и видео: МЧС России / Telegram

Губернатор региона Александр Беглов сообщил, что пострадавшим в ДТП с автобусом оказывают оперативную помощь, координацию ведомств он осуществляет лично, пишет ТАСС.

Поисково-спасательные работы завершены. В них приняли участие почти 70 человек и 18 единиц техники.

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Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Водитель автобуса задержан, ему оказывается необходимая помощь в больнице.