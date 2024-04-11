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В России и мире

Стало известно, кто станет новым послом Финляндии в России

11.05.2024 12:43|ПсковКомментариев: 0

Новым послом Финляндии на территории РФ станет Марья Лиивала. Об этом рассказал директор второго европейского департамента российского министерства иностранных дел Сергей Беляев.

В прошлом иностранный дипломат возглавляла посольства Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года она занимала пост главы департамента РФ, Восточной Европы и Центральной Азии внешнеполитического ведомства страны, пишет ТАСС

«Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы <...> государства о назначении с 1 сентября [2024 года] Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что Хельсинки имели право принять такое решение только после получения от Москвы согласия на соответствующее назначение (агремана). При этом, по словам российского дипломата, Лиивала является опытным и высокопрофессиональным специалистом. Она не раз работала в посольстве Финляндии в РФ и содействовала развитию двусторонних отношений.

Тем не менее Беляев подчеркнул, что сейчас не стоит ожидать от финского дипломата работы «в том же ключе». Причина тому — решение Хельсинки взять курс «на слом всего комплекса российско-финляндских связей».

Источник: Псковская Лента Новостей
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