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СК просит арестовать начальника автоколонны по делу с утонувшим автобусом в Петербурге

Начальнику автоколонны ООО «Такси», чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщила в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: Teegram-канал Mash

«Ему (фигуранту - ред.) предъявлено обвинение по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сказала Петренко журналистам.

Мужчина (имя в СК не уточняют) был задержан 11 мая, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие просит заключить фигуранта под стражу, добавила Петренко.

10 мая в центре Петербурга водитель автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли семь человек, пишет «Интерфакс».

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В связи с ЧП возбуждено два дела - по части 5 статьи 264 УК РФ и по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках последнего задержан начальник автоколонны ООО «Такси» (компания-перевозчик), который, по версии следствия, в течение нескольких дней не обеспечивал отдых водителю.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО «Такси» с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

Водитель автобуса заключен под стражу накануне. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Также в отношении водителя возбудили дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3. УК РФ).