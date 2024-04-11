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Дело о фальсификации ЕГРЮЛ возбудили в отношении директора фирмы утонувшего автобуса в Петербурге

Уголовное дело о фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц возбуждено в отношении генерального директора ООО «Такси», чей автобус с пассажирами утонул в Мойке, сообщает во вторник ГСУ СК РФ по Петербургу.

Фото: Teegram-канал Mash

В сообщении отмечается, что в рамках расследования дела об утонувшем в Мойке автобусе с пассажирами установлена причастность генерального директора ООО «Такси» к фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

10 мая в центре Петербурга водитель автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли семь человек, пишет «Интерфакс».

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В связи с ЧП возбуждено два дела - по части 5 статьи 264 УК РФ и по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках последнего задержан начальник автоколонны ООО «Такси» (компания-перевозчик), который, по версии следствия, в течение нескольких дней не обеспечивал отдых водителю.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО «Такси» с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

Водитель автобуса заключен под стражу накануне. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Также в отношении водителя возбудили дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3. УК РФ).