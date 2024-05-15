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Суд обязал российскую школу выплатить 200 тысяч рублей ученице за полученную в туалете травму

Суд в Калуге обязал школу выплатить 200 тысяч рублей ученице за полученную в туалете травму.

По данным прокуратуры, во время занятий в школе девочка, не достигшая 14 лет, получила травму «в виде ампутации ногтевой фаланги пальца руки». Родители травмированного ребенка подали в суд, который удовлетворил иск к школе на 200 тысяч рублей, пишет Kaluga-poisk.

Руководство образовательного учреждения не согласилось с вердиктом и подало апелляционную жалобу, но так и не предоставило бесспорных доказательств того, что вред причинен не по вине школы, а по иной причине. Однако даже если бы ребенок сам причинил себе вред, то образовательная организация, где он находился, в любом случае несет ответственность за ребенка, отметили в прокуратуре. В результате суд оставил решение без изменения.

Позже в соцсетях появились некоторые подробности инцидента: девочка была в туалете, там дверью ей случайно прищемили палец, в результате у ученицы сошел ноготь. Она продолжает посещать школу, ноготь у неё уже отрос, фаланга пальца цела, заявила директор калужской школы.